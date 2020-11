Terni, il musicista Francesco Morettini firma la colonna sonora di un film che vince un festival negli Usa

28 novembre 2020 a

E' stata realizzata del ternano Francesco Morettini la colonna sonora del film “Il quaderno nero dell'amore”, per la regia di Marilù Manzini, che ha vinto in Florida l'international women's film festival. In gara 700 film. “E' stata una vittoria di tutti – sottolinea Morettini – ed è stato molto importante il risultato ottenuto. L'unico rammarico è che, a causa dell'emergenza sanitaria, la pellicola arriverà in Italia nelle sale cinematografiche soltanto nella prossima primavera. La storia è tratta dal romanzo scritto proprio da Marilù Manzini”. Morettini ha alle spalle un lungo curriculum di tutto rispetto ed è un vanto per la città in quanto ha partecipato più volte al Festival di Sanremo in veste di direttore d'orchestra ed è anche il fondatore, insieme a Luca Angelosanti, di Casamusica, un centro di produzioni musicale a San Gemini, frequentato da importanti artisti e professionisti.

