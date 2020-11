Scuola a Perugia, lezione fuori dal Pieralli: "Non solo Covid, noi aspettiamo da 4 anni di tornare nel nostro istituto"

28 novembre 2020 a

Perugia, Scuola Pieralli sabato ore 11. La lezione si è svolta all’aperto sul marciapiede di fronte all’ex sede della scuola ormai chiusa dal 2016. Due docenti di italiano, le professoresse Chiara Vinciotti e Irene Verna, hanno fatto un’ora di attività in presenza a sette studenti dell’ultimo anno del liceo linguistico per ribadire la loro idea di scuola. “Vogliamo tornare in classe ma in sicurezza, a iniziare dal sistema dei trasporti. Ci auguriamo che questi mesi abbiano prodotto soluzioni concrete per far fronte alle criticità della scuola in Umbria come in Italia”. A parlare è Caterina Bigini, 18 anni e la determinazione di non distogliere l’attenzione sull’irrinunciabilità della didattica in presenza. Un messaggio che persegue attraverso l’adesione al movimento Priorità scuola. “Ci tengo a ribadire che solo nella relazione, nel dialogo, nell’incontro, ci può effettiva formazione di conoscenze”. Caterina parla anche della sua esperienza personale con la dad.

“Non è certo la mia idea di scuola - commenta - pur ritenendomi fortunata perché ho mezzi adeguati, vivo in una casa che mi consente di non avere problemi con i collegamenti ma non per tutti è così. E per far fronte alle disuguaglianze la nostra scuola si è attivata. Anche se dopo una circolare che annunciava le modalità per richiedere i tablet ne è uscita subito un’altra che faceva sapere che le dotazioni erano terminate. Mancano i mezzi”. Non casuale poi la scelta del luogo della lezione: l’ex edificio scolastico Pieralli. Gli studenti ora sono collocati a Elce, nel plesso di via Vecchi. “Abbiamo voluto sottolineare - prosegue Caterina - che la nostra scuola attende da quattro anni i lavori di recupero. E’ stata chiusa a causa del terremoto perché l’edificio era fatiscente e non a norma. Dopo tutto questo tempo e le promesse fatte nulla è cambiato. Insomma, i problemi del mondo della scuola non riguardano solo l’emergenza Covid ma vanno oltre e indietro nel tempo”. E, infine, non casuale l’argomento della lezione: “La ginestra” di Giacomo Leopardi. “La poesia fa parte del programma - conclude Bigini - ed è stata scelta in questa giornata perché l’autore l’ha scritta durante una epidemia di colera gettando una luce di speranza nel suo pessimismo cosmico”.



