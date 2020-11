Orvieto, l'addio al conducente di scuolabus travolto e ucciso da un'auto. Aveva 54 anni

29 novembre 2020 a

Sarà la chiesa della Santissima Annunziata di Canale, frazione di Orvieto, ad ospitare domenica 29 novembre, alle 15, i funerali di Alessandro Cavalloro. A una settimana esatta e a poco più di un chilometro dal luogo dell'incidente in cui ha perso la vita, all'età di 54 anni, l'autista di scuolabus del Comune sarà ricordato da familiari, amici e colleghi. L'incidente era accaduto lungo la strada provinciale 12, in prossimità di una curva particolarmente pericolosa, a un centinaio di metri dal cimitero della frazione. L'uomo stava camminando sul ciglio della strada insieme alla sua compagna quando è stato raggiunto da un'auto. Al volante un 35enne di Orvieto che, probabilmente accecato da un riflesso del sole sul parabrezza, ha finito per travolgerlo sorprendendolo alle spalle.

