Natale in Umbria, da Marco Gubbiotti menu stellati a domicilio: dall'aperitivo al dolce. E a casa arriva pure il tutorial

Menu completi per le feste da consegnare a domicilio accompagnati da un tutorial. E’ l’idea dello chef stellato Marco Gubbiotti di Cucinaa a Foligno per rispondere alle tante incognite di un Natale diverso. “Non sappiamo ancora se saremo aperti o chiusi durante le feste - entra nel merito Gubbiotti - quindi stiamo prevedendo piccoli catering da consegnare a casa con una lista di piatti completa dall’aperitivo al dolce uniti al valore aggiunto di un video per spiegare l’impiattamento”.

Nove minuti online per sapere come riscaldare al meglio la carne o per proporre un primo piatto in perfetto equilibrio. senza rischiare di snaturare i piatti d’autore. L’iniziativa, legata al periodo delle feste natalizie, Gubbiotti prevede di lanciarla presto sui canali social per avviare le prenotazioni. Ma qualcosa anticipa. Per esempio tra quanti menu si potrà scegliere? “Cinque: due di carne, due di pesce e uno vegetariano”. Il prezzo previsto va da un minimo di 35 a un massimo di 55 euro a persona. E per la scelta delle pietanze lo chef consiglia di puntare sulla tradizione. “A Natale cappelletti, galantina, parmigiana di gobbi, prima di andare su proposte più originali è meglio rimanere sul classico”, specifica.



