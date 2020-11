Umbria, droga nascosta nella posta. sequestrate 106 lettere

29 novembre 2020 a

Droga nascosta nella corrispondenza, dentro i bigliettini di auguri, incollata alle cartoline, racchiusa tra le pagine di libri e persino nelle confezioni di cerotti. Cinquanta chili quella complessivamente sequestrata, 106 le missive dirette in Umbria su un totale di 6.683 destinate un po’ a tutte le regioni d’Italia. L’operazione è stata compiuta dai funzionari dell’Agenzia delle dogane di Milano e dai militari del gruppo della guardia di finanza dell’aeroporto di Linate che hanno intercettato i vari tipi di droga proveniente principalmente dall’Olanda e destinata, appunto, a persone fisiche residenti in ogni regione del Paese. L’enorme quantitativo sequestrato riguarda il controllo dell’autotreno che quotidianamente proviene dai Paesi Bassi e la cui analisi hanno consentito di rinvenire quasi 15 chili di anfetamina e 4 chili di metanfetamina, sia allo stato solido che liquido, 2 chili tra cocaina ed eroina, 15 chili tra hashish e marijuana, oltre 10.000 francobolli di Lsd e 10 chili di funghi allucinogeni, fino ai 600 grammi di GHB, la droga liquida comunemente detta “dello stupro”, che solo con alcune gocce è in grado di inibire la capacità di intendere e volere dell’assuntore. L’operazione di polizia ha consentito finora di rilevare come gli stupefacenti, probabilmente ordinati via web, transitino ogni giorno dentro buste prive dell’indicazione del mittente, unitamente a migliaia di lettere di corrispondenza in attesa di smistamento presso il centro postale di Linate. Gli accertamenti vanno avanti.



