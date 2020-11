Tu si que vales, Belen Rodriguez super sexy: spacco infinito e seno in bella evidenza. Che abito per la finale!

28 novembre 2020 a

a

a

Mini abito bianco con spacco vertiginoso e seno in bella evidenza. Scarpe con i tacchi neri. Si presenta così Belen Rodriguez nell'ultima puntata 2020 di Tu si que vales, quella della finale che assegna il titolo. La showgirl e conduttrice del talent di Canale 5 come al solito è in grande forma, molto elegante e ovviamente super sexy. Al suo fianco Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Al gran completo la giuria vip con il ritorno di Gerry Scotti (guarito dal Covid 19) che affianca Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Ma stasera a decidere chi vincerà lo show sarà il pubblico da casa.

