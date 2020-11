Umbria, caccia al cinghiale, Atc e Regione vincono il ricorso al Tar

28 novembre 2020 a

L’Ambito territoriale di caccia Perugia 1 e la Regione hanno vinto il ricorso presentato al Tar dell’Umbria da parte di alcuni cacciatori cinghialisti appartenenti a squadre iscritte nel registro dell’Atc Perugia 1 con il quale si chiedeva l’annullamento del Piano di gestione cinghiale per la stagione venatoria 2018/19. Il ricorso era stato poi sostenuto ad adiuvandum da Federcaccia Umbra e in maniera solo formale dall’Associazione nazionale Libera caccia. In particolare, veniva contestato, come si legge nella sentenza, una “carente gestione da parte dell’Atc relativa alle pregresse annualità che avrebbe condotto all’aumento della popolazione di ungulati con correlato aumento dei danni alle colture” e il “conseguente innalzamento delle quote d’iscrizione a carico dei cacciatori” per le quali era stato richiesto il risarcimento.

Il Tar ha respinto le richieste dichiarando il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte inammissibile e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore di Atc Perugia1 e Regione.

