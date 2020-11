Covid in Umbria, 348 i nuovi positivi e sei i morti in 24 ore. Il bollettino di sabato 28 novembre

28 novembre 2020 a





La curva dei contagi continua a scendere. Il bollettino di Regione e Protezione civile di sabato 28 novembre parla di 348 nuovi positivi e 739 guariti in 24 ore portando così a 8.649 il numero degli attualmente positivi. Sei i morti registrati nell'ultimo giorno, fermo a 416 il numero dei ricoverati, due in più però in terapia intensiva (64 in totale). Secondo il dottor Marco Cristofori del Nucleo di valutazione epidemiologica dell'Umbria, le misure restrittive della Regione e del Governo hanno abbattuto del 35% il contagio. Attualmente sono 10.217 le persone in isolamento mentre il numero complessivo dei guariti arriva a 14.388.

