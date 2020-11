Terni, prova a baciare una bambina di otto anni. Arrestato dalla polizia di fronte a una scuola

28 novembre 2020 a

a

a

A Roma la polizia ha arrestato un uomo di 32 anni, residente a Terni, che aveva provato a baciare una bambina nel parco di fronte alla scuola primaria del Pigneto. Non è la prima volta che il 32enne importunava i bambini tanto che aveva ricevuto anche un obbligo di dimora a Terni. Ma ci ha riprovato senza preoccuparsi della misura cautelare adottata nei suoi confronti. E così giovedì 26 novembre, dopo le segnalazioni di alcuni genitori al 113, è stato arrestato per tentata violenza sessuale e rinchiuso nel carcere capitolino di Rebibbia. Il fermo del 32enne ternano, come riportato dal quotidiano Il Tempo sabato 28 novembre, è stato già convalidato dal magistrato. L'uomo, nel recente passato, aveva ricevuto anche due obblighi di firma in Questura sempre per reati analoghi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.