Terni, arrestati per spaccio due studenti di 16 anni. Erano amici dei due ragazzi morti per droga a luglio

Sono due ragazzi ternani, incensurati, i due arrestati dalla polizia di Stato a Terni per detenzione ai fini di spaccio di droga . La squadra volante ha trovati in un parcheggio all’esterno di un centro commerciale, mercoledì 25 novembre, durante un controllo di routine, mentre armeggiavano in tre, intorno ad una minicar. I ragazzi - tutti e tre di 16 anni - sono stati accompagnati in Questura, dove sono stati convocati i genitori; la sostanza stupefacente è risultata essere marijuana per circa 20 grammi e 0,5 grammi di hashish. Dalle indagini è emerso che uno dei tre era l’acquirente mentre gli altri due erano i venditori: l’autista, che da questa estate accompagnava con la minicar l’amico a fare le consegne, sia nei parcheggi che a domicilio, ad fitta rete di clienti anche minori. Studenti modello, insospettabili, ma i genitori di uno dei due arrestati erano già stati convocati la scorsa estate dal questore Roberto Massucci.. Per i due arrestati, venerdì 27 novembre, nell’udienza di convalida, il gip, Giuseppina Arcella, ha disposto la misura cautelare della peramanenza in casa, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, con l’aggravante di averla spacciata a minori. Durante gli interrogatori è anche emerso che tutti e tre erano amici di Flavio e Gianluca, i due ragazzi morti per droga a luglio a Terni.

