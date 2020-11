Black Friday a Perugia, l'abbigliamento soffre: "Non si incassa un euro". Vendite in aumento per elettronica e informatica

28 novembre 2020 a

A Perugia è Venerdì Nero. Black Friday spalmato su più giorni non concentrato in poche frenetiche ore. Nell’anno del “tenete aperto ma state a casa” - come dicono i commercianti - il protrarsi di un periodo di sconti ha creato un po’ di movimento negli esercizi commerciali. Con differenze da settore a settore. E se l’abbigliamento soffre, l’informatica e l’elettronica prosperano. “Non si incassa un euro”, esordisce Paolo Mariotti, titolare di Anilù in corso Vannucci. “Grazie all’iniziativa Bonus Iva, che abbiamo promosso noi commercianti per tutto il mese di novembre, qualcosa si è mosso. Non può comunque perdurare questa situazione siamo a -70% di incassi. L’unico prodotto che va è la maglieria. E non credo che la situazione migliorerà fino a primavera, ci vorranno comunque mesi per ripartire anche se l’emergenza Covid dovesse rientrare”. Un incremento percentuale a doppia cifra, invece, accompagna le vendite nel settore dell’elettronica e dell’informatica. “Il Black Friday anticipato e prolungato ci ha permesso di sviluppare volumi di vendita molto interessanti. Non c’è la concentrazione in un solo giorno ma abbiamo avuto un flusso di clienti moderato e continuo nei punti vendita”, precisa Maurizio Minuti di Euronics. “L’emergenza sanitaria ha fatto lievitare le vendite di tutti prodotti legati alla dad e allo smart working - precisa -. Non solo, anche prodotti per la pulizia soprattutto a vapore”. E andando verso il Natale? “Alla fine dell’anno il bilancio sarà in linea con quello dello scorso anno - conclude Minuti -, in questi mesi siamo riusciti a compensare il periodo di chiusura del primo lockdown”. Fuori dalle logiche del Black Friday va la vendita del libro. “Da inizio autunno anche la nostra libreria sta vivendo un periodo complicato dovuto alle restrizioni messe in atto per contrastare la diffusione della pandemia - dichiara Daniela Scoccia, direttrice della Feltrinelli di corso Vannucci -. Nonostante questo, la libreria rimane un presidio culturale importante in città, proprio in un momento come questo in cui non è possibile fruire di altre attività culturali. Le persone continuano ad avere voglia di frequentarci perché il libro rimane un alleato importante che da un lato aiuta a contrastare l’isolamento forzato a cui tutti noi siamo sottoposti”. E aggiunge: “In questi mesi Librerie Feltrinelli ha trasferito gli eventi dal vivo su un'apposita piattaforma digitale chiamata Feltrinelli Live: uno spazio in cui i lettori possono incontrare virtualmente autori, artisti e protagonisti della cultura e dialogare con loro. Per gli eventi con locali e del territorio, purtroppo bisognerà aspettare qualche mese”.



