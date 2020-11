Perugia, incidente sulla Corcianese: quattro auto coinvolte

27 novembre 2020 a

a

a

Incidente in serata lungo la strada Corcianese nei pressi della rotatoria della Perugina a San Sisto. Sono quattro le vetture coinvolte nello schianto. Fortunatamente, nonostante le molte auto, nessuno ha riportato ferite serie. All'ospedale di Perugia sono state portate tre persone in codice verde con delle contusioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia per la rimozione dei mezzi, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.