Umbria, screening scuola nelle farmacie: già oltre 10 mila sierologici. Trovati 459 positivi

Continua a far registrare numeri rilevanti lo screening di Regione Umbria e Federfarma Umbria che riguarda la popolazione studentesca e le loro famiglie. Nelle prime tre settimane della campagna dedicata a studenti (0-19 anni) e familiari (genitori, fratelli-sorelle, ulteriori familiari conviventi nonché assistiti che frequentano corsi universitari), sono stati già refertati 10.150 test, con i risultati che oltre al cittadino vengono inviati al medico curante ed ai servizi di sanità pubblica dedicati. Di questi 459 hanno evidenziato valori di positività. “Siamo molto soddisfatti dei primi riscontri - dichiarano i presidenti di Federfarma Umbria Augusto Luciani, Federfarma Perugia Silvia Pagliacci e Federfarma Terni Maurizio Bettelli -. Si tratta di uno screening molto importante, effettuato nella totale sicurezza per utenti e farmacisti, ed avallato per cercare di andare incontro ai cittadini e contribuire alla gestione della pandemia da parte di tutto il sistema sanitario regionale”.

