I vigili del fuoco di Castiglione del Lago stanno operando per un incendio abitazione via Buozzi. Sul posto in supporto ci sono anche l'autoscala e una autobotte provenienti dalla centrale di Perugia Le fiamme hanno interessato una soffitta, non ho notizie di persone coinvolte.

