Conto corrente svuotato con la truffa dell'home banking

“Pronto, chiamo dalla banca: il suo home banking non funziona, segua le mie istruzioni per riabilitarlo”. È il prologo della truffa di cui è stato vittima residente di Spoleto a cui, nel giro di pochi minuti, due truffatori del Nord Italia hanno svuotato il conto corrente, dove l’uomo aveva oltre 5mila euro. Il modus operandi del raggiro è del tutto inedito per il territorio dove, comunque, si sono registrate diverse tipologie di frodi. L'uomo è stata contattato telefonicamente e condotto su un sito web attraverso il quale i due truffatori sono riusciti a impadronirsi delle sue credenziali bancarie.

