Perugia, all'ingresso degli Arconi ci sarà biglietteria e punto informazioni per cinema e teatri

27 novembre 2020 a

"Siamo alla stretta finale a Perugia sul completamento del progetto della biblioteca multimediale degli Arconi prima di arrivare alla gara per l’acquisto degli arredi”. E’ quanto annuncia l’assessore Leonardo Varasano dopo un recente incontro con il sindaco Andrea Romizi e altri referenti dell’amministrazione per la realizzazione all’ingresso del complesso di via della Rupe di uno spazio specifico per promuovere l’offerta culturale della città. “All’entrata della biblioteca multimediale, oltre a un punto di accoglienza per introdurre gli ospiti - spiega Varasano -, inseriremo anche un box office che servirà nello specifico le sale cinematografiche e i teatri della città”. Qui l’utente - secondo quanto riporta Varasano - potrà anche acquisire una serie di informazioni sulla programmazione delle stagioni teatrali e delle proiezioni settimanali. “Inoltre all’interno della sala Gotica, spazio situato oltre la struttura dei tre arconi ma che è parte integrante del complesso - prosegue -, saranno allestiti circa 45 posti a sedere per assistere a proiezioni o per organizzare altre attività tra cui le iniziative gestite dal Post”. L’idea d un box office agli Arconi piace agli esercenti cinematografici: “Siamo riusciti questa estate a far partire una collaborazione tra l’amministrazione e le tre sale cinematografiche del centro storico - commenta Mauro Gatti della Cinegatti (Melies e Sant’Angelo) - con il progetto delle arene itineranti e ora potremmo proseguire non disperdendo i risultati ottenuti e declinare così l’alleanza all’interno della biblioteca multimediale come del resto è già stato anticipato a fine estate. La struttura degli Arconi è talmente grande e possono trovarci spazio iniziative e attività”. L’idea è accolta positivamente anche dal Teatro Stabile dell’Umbria che spera di avere presto ulteriori dettagli sul progetto.



