Covid Umbria, 14 morti in 24 ore. Continua a scendere il numero degli attualmente positivi: il bollettino di venerdì 27 novembre

Ancora in calo il numero degli attualmente positivi in Umbria: diventano 9.050, 384 in meno nel giro di 24 ore. La curva del contagio, dunque, continua a scendere. L'ultimo bollettino di Regione e Protezione civile, aggiornato alle 8 di venerdì 27 novembre, registra 261 nuovi casi nell'ultimo giorno a fronte di 3.955 tamponi. Ma c'è un'altra curva che va in senso contrario, quella dei decessi il cui numero, invece, continua a salire: ancora 14 morti in Umbria in sole 24 ore. L'indice di letalità sale a 1.66. Scendono a 416 i ricoveri (-2), di cui 62 in rianimazione (-6). Le persone in isolamento contumaciale sono, complessivamente, 8.634.

