Montefranco, è positivo al Covid ma va a raccogliere le olive. Denunciato dai carabinieri un uomo di 37 anni

A Montefranco, nel corso del tardo pomeriggio di giovedì 26 novembre, i militari del comando stazione carabinieri di Arrone hanno denunciato in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica di Terni, per il reato di violazione dell’isolamento contumaciale ed inosservanza degli ordini impartiti per impedire la diffusione di malattie infettive, un uomo di Terni di 37 anni, residente a Montefranco. Quest'ultimo, pur essendo sottoposto ad isolamento contumaciale presso la propria abitazione di residenza poiché positivo al virus Covid-19, nella giornata veniva sorpreso dai militari dell'Arma mentre raccoglieva le olive in un terreno agricolo di sua proprietà. Le giustificazioni che ha fornito ai carabinieri non gli sono comunque servite ad evitare la denuncia.

