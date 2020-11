Facciata della cattedrale imbrattata con una scritta

27 novembre 2020 a

a

a

La facciata della cattedrale di Foligno che si affaccia su piazza della Repubblica è stata imbrattata con una scritta eseguita da un writer. La scritta, "disagio", è la stessa apparsa anche nei giorni scorsi in alcune vie del centro, soprattutto in via Gramsci. Non è escluso, tuttavia, che le telecamere presenti in zona abbiano ripreso l'autore dell'atto vandalico, che ha colpito questa volta non un muro qualsiasi della città, ma quello del duomo. Unanime l'indignazione sui gruppi social cittadini, dove tutti hanno condannato il gesto, considerando anche il valore storico e simbolico dell'edificio sacro, oltre che quello religioso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.