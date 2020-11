Tetto di un'abitazione in fiamme alle prime luci dell'alba

27 novembre 2020 a

Nella prima mattina di venerdì 27 novembre, intorno alle ore 5, la squadra dei vigili del fuoco di Todi è intervenuta a Massa Martana per l'incendio di un tetto. Le fiamme sono state innescate dalla canna fumaria e hanno attaccato la guaina catramata. Fortunatamente al di sotto della guaina c'era una soletta in cemento che ha impedito alle fiamme di attaccare i travi sottostanti. Per estinguere l'incendio è stato necessario rimuovere le tegole della porzione di tetto interessata dall'incendio. Nessuna persona è stata coinvolta e non è stato necessario evacuare la famiglia residente nell'abitazione.

