Terni, Capodanno su Raiuno in diretta dalle Acciaierie con Amadeus. Ecco i primi nomi per il cast del programma

26 novembre 2020 a

Diodato, Piero Pelù, Red Canzian, Elodie, Ermal Meta, Nino Frassica, Orietta Berti, Bugo, Ron, Rita Pavone e Loretta Goggi. Sono questi alcuni dei nomi del cast stellare per L’anno che verrà, il tradizionale programma di Raiuno per celebrare il Capodanno, in onda la sera del 31 dicembre in diretta dalle Acciaierie di Terni con la conduzione di Amadeus. Si tratta al momento di indiscrezioni non confermate dagli addetti ai lavori né dal Comune di Terni, con l’assessore alla Cultura, nonché vicesindaco Andrea Giuli, che resta estremamente cauto. In queste ore si terranno degli incontri con tutti i soggetti coinvolti per mettere a punto alcuni dettagli. Una bella vetrina, dunque, per Terni. Di fatto il Capodanno di Raiuno rappresenta il secondo programma televisivo italiano in termini di audience: lo scorso anno ha conquistato 4,7 milioni di spettatori, con uno share del 30,4%, dopo il Festival di Sanremo.

