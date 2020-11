Covid, non rispettano le disposizioni: 42 multe a Gubbio

27 novembre 2020 a

Quarantadue sanzioni da 400 euro ciascuna, per inosservanza alle disposizione anticovid scattate l’11 novembre (Umbria zona arancione), sono state emesse dai carabinieri e dalla polizia locale di Gubbio. I militari nell’ultima settimana hanno fermato e multato sei persone che sono state sorprese fuori dal loro Comune di residenza senza giustificati motivi. Tutti hanno cercato di trovare scuse per motivare la loro presenza a Gubbio, ma ogni tentativo di giustificazione è stato smontato dai militari. Per tutti è scattata, come detto, la sanzione di 400 euro, ridotta a 280 se pagata entro cinque giorni. I controlli naturalmente proseguono anche in questi giorni.

