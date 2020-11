Perugia, arrestato con due chili di cocaina: "Mi hanno pagato 500 euro per portare la droga". Il gip lo lascia in carcere

Fra.Mar. 27 novembre 2020 a

Resta in carcere il 22enne di origine albanese, P.M., arrestato lunedì dai carabinieri di Ponte San Giovanni con oltre due chili di cocaina. Lo ha stabilito il gip Lidia Brutti ieri dopo l’interrogatorio di garanzia nel corso del quale l’avvocato Vincenzo Bochicchio ha chiesto i domiciliari con il braccialetto elettronico. L’arrestato ha raccontato al gip di essere stato pagato 500 euro per portare quel carico ingente di droga a Ponte San Giovanni. L’arrestato ha detto: “Ho ricevuto questo quantitativo di cocaina da una persona di cui non posso fare il nome perché ho paura. E lo dovevo consegnare a persone che non conosco, le dovevo vedere all’hotel Tevere. Ho accettato perché mi danno 500 euro e ne ho bisogno. Ho il permesso di soggiorno da due anni”. Ma per il gip la ricostruzione offerta dall’indagato “appare decisamente riduttiva apparendo diretta a ad accreditare un ruolo estemporaneo e di rilievo marginale nella vicenda criminosa”. Al contrario, “l’entità particolarmente rilevante del quantitativo di droga porta a ritenere che egli fosse piuttosto inserito nel contesto criminale. Inoltre ha dimostrato una capacità delinquenziale tutt’altro che insignificante”. Per tutto questo resterà in carcere.



