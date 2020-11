Amelia, trovato morto in casa uomo di 66 anni. Ucciso da un malore. Inutili i soccorsi

26 novembre 2020 a

Tragica scoperta nel tardo pomeriggio di giovedì 26 novembre a Fornole di Amelia. Un uomo di 66 anni, del posto, è stato trovato senza vita all'interno della propria abitazione. A lanciare l'allarme sarebbe stato il fratello che non riusciva più a mettersi in contatto con lui. Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Amelia sono arrivati, hanno aperto la porta dell'appartamento e trovato il 66enne ormai senza vita: inutili i soccorsi da parte degli operatori del 118. L'uomo è morto per cause naturali, colpito da un infarto fulminante, come accertato dai sanitari. Sul posto, per le operazioni e le formalità di rito, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Amelia.

