Ingressi giornalieri dimezzati al pronto soccorso dell'ospedale

Ingressi dimezzati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Battista di Foligno dopo l'11 novembre, giorno in cui in Umbria è scattata la zona arancione. Dei circa 170 accessi giornalieri che si registravano prima del provvedimento si è scesi agli 80–85 attuali, con un calo sostanziale dell'utenza considerando anche il fatto che il 20% di questi provengono dal bacino sanitario che faceva capo al presidio del San Matteo degli Infermi di Spoleto, prima che il pronto soccorso fosse chiuso per la conversione a Covid hospital.



