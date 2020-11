A Magione cane si infila in un tubo,è necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarlo

26 novembre 2020 a

Intervento particolare nel pomeriggio di giovedì 26 novembre per i vigili del fuoco di Perugia, intervenuti ad Agello frazione di Magione. I pompieri sono stati impegnati nel recupero di un cane di nome Furia, che si era infilato in un tubo di scolo delle acque in mezzo a un campo. Per liberarlo è stato necessario l'impiego di una telecamera comandata da remoto e di uno scavatore per aprire un varco nel punto dove si era incastrato. L'intervento iniziato intorno alle 11 terminato alle 14.30 con il recupero di Furia sano e salvo. Non sono mancati i momenti di apprensione.

