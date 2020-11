Controlli a Spoleto, tre segnalazioni per droga

26 novembre 2020 a

Nel mese di novembre la compagnia carabinieri di Spoleto ha incrementato i servizi di controllo del territorio con l’impiego di numerose pattuglie, impegnate soprattutto nella lotta alla droga e prevenire furti nelle abitazioni. Nel corso dei controlli una donna è stata fermata e trovata in possesso di 3 grammi di hashish, per cui è stata segnalata alla Prefettura per uso personale. Stessa sorte è toccata a un giovane a Campello sul Clitunno per il possesso di marijuana e a un uomo fermato a Giano dell’Umbria, trovato con una piccola quantità di ketamina e hashish. A Spoleto una straniera, proveniente da una regione limitrofa è stata denunciata per l’ipotesi di violazione del divieto di ritorno nel Comune. La donna è stata anche sanzionata per il mancato rispetto delle normative anti Covid. I militari sono inoltre intervenuti a seguito della segnalazione di un uomo che dava in escandescenze e rovesciava cassonetti dell’immondizia per le vie cittadine. L'uomo, in palese stato di ebbrezza, ha poi opposto fattiva resistenza alla pattuglia intervenuta ed è stato denunciato.

