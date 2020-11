Umbria, oggi i guariti superano i nuovi positivi: ma ci sono altri 14 morti. In calo anche i ricoveri

Fra.Mar. 26 novembre 2020 a

a

a

Il bollettino regionale dell'Umbria del 26 novembre parla di soli 343 nuovi casi di positività a fronte di 4.791 tamponi analizzati. Sono invece ben 832 i guariti, che quindi riescono a contenere e a continuare a far scendere la curva degli "attualmente positivi" che sono adesso 9.434 (-503 rispetto al giorno prima). Scendono anche i ricoverati: meno 14 persone nei degenti totali (418) e meno due (68 attuali) nelle terapie intensive. Purtroppo però, a fronte di numeri confortanti, i decessi non accennano a diminuire: anche ieri infatti sono decedute 14 persone. Nelle Rsa umbre sono ricoverate infine 64 persone, quattro in meno rispetto a ieri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.