Terni, raid nella zona industriale. Furti a raffica in pochi giorni. In manette banda di rumeni

26 novembre 2020 a

Quattro rumeni, tre uomini e una donna, sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Terni a Castelnuovo di Porto (Roma), dopo una rapida indagine da parte della squadra mobile, in seguito ai furti compiuti ai danni di tre attività commerciali nella zona industriale di Maratta. Il primo raid risale al 4 novembre scorso quando vengono effettuati tre furti ai danni di una ditta di trasporti, di un mobilificio e di un ingrosso di generi alimentari; i ladri, dopo aver rubato un furgone alla ditta di traslochi (furgone poi ritrovato qualche giorno dopo dalla polizia di Stato a Roma in via Ardeatina), rubano mobilio ed elettrodomestici per oltre 10 mila euro, oltre a numerosi generi alimentari. La notte del 16 novembre vengono compiuti altri tre analoghi furti, sempre presso le stesse attività commerciali. Gli inquirenti, con l’aiuto delle telecamere di sicurezza, riescono però a risalire ai fuggitivi e così la banda viene sgominata. E’ stato recuperato anche il furgone utilizzato dai ladri. Ritrovate anche 56 paia di scarpe nuove di ottima qualità, risultate rubate in un magazzino in provincia di Pisa.

