Perugia, dipendente infedele all'ospedale di veterinaria: la finanza le sequestra casa, terreni e auto per 170mila euro

Fra.Mar. 26 novembre 2020 a

a

a

Un'abitazione, dei terreni, un'automobile e delle obbligazioni per il valore di 170 mila euro. E' questo l'ammontare del sequestro che le fiamme gialle di Perugia stanno operando nei confronti di una dipendente dell'ospedale veterinario universitario didattico di Perugia individuata quale responsabile dell'ammanco di 220mila euro. I finanzieri, in seguito a un esposto, hanno ricostruito quasi tre anni di contabilità, appurando che la donna, forte della sua posizione di responsabile dello sportello unico dell’ente, si era appropriata di circa 220 mila euro, decurtati dai pagamenti effettuati per la cura di animali domestici. La donna è accusata di peculato e rischia una pena molto pesante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.