X Factor, i Melancholia sul palco per conquistare la semifinale

26 novembre 2020 a

I Melancholia sono pronti a stupire al quinto live di XFactor alla Sky Wifi Arena di Milano davanti a giudici e pubblico e strappare così il pass per le semifinali.

E lo faranno, ancora una volta, da candidati numeri uno alla vittoria del talent show musicale in onda stasera dalle 21.15 su Sky Uno e Now Tv. Sia Eurobet che Stanleybet danno la vittoria finale del trio composto da Benedetta Alessi (voce), Filippo Petruccioli (chitarra) e Fabio Azzarelli (tastiere synth) a 2.10, seguiti dal perugino Blind, che sta ottenendo tantissimi ascolti con Cuore nero e Cicatrici.



Servizio integrale a cura di Gabriele Grimaldi sul Corriere dell'Umbria del 26 novembre



