Operatore della mensa positivo al Covid, chiuso asilo nido

Attività didattica in presenza sospesa fino al 3 dicembre all'asilo nido comunale Prato Smeraldo. Il provvedimento è stato disposto con ordinanza del sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, a seguito di un caso di positività al Covid di un dipendente della cooperativa Filottete - che gestisce i servizi di ristorazione all'interno del nido - comunicato nel pomeriggio di martedì.

L'ultimo giorno in cui il dipendente ha prestato servizio nella struttura è stato venerdì scorso. La Usl Umbria 2 ha pertanto disposto "un periodo di quarantena di 14 giorni per alunni e personale scolastico", con tampone da effettuarsi il 29 novembre per i bambini e il giorno seguente per il personale scolastico, come riferito nelle premesse della stessa ordinanza.

