Covid in Umbria, 386 nuovi contagi e otto morti. Scendono ricoveri e attualmente positivi. Sono 638 i guariti

Sono 386 i nuovi positivi in Umbria nelle ultime 24 ore, stando al bollettino della Regione Umbria aggiornato al mattino di mercoledì 25 novembre. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 4.331. I morti registrati nello stesso periodo di tempo sono otto. Scendono ancora i ricoveri ordinari Covid: giù di dieci unità, arrivando a 432. In calo anche le rianimazioni (-2) che si attestano a 70. I nuovi guariti sono 638. La quota complessiva è di 12.186. Calano per il terzo giorno consecutivo gli attualmente positivi: -260. Tornano sotto quota diecimila. Sono al momento 9.937. Il tasso di positivi sui tamponi effettuati risale all'8,9%. Calano di 334 unità gli isolamenti totali. Sono 11.424

