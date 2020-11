Amelia, alla Comunità Incontro svolti già 250 test rapidi rivolti alle categorie più a rischio contagio

Molino Silla ne ha donati mille al territorio amerino. Come fare per prenotarsi, se si appartiene al target individuato

E’ partita lunedì 23 novembre 2020 ed ha già raggiunto il bel traguardo dei 250 test effettuati. In pratica un quarto di quelli “donati” alla città. Proseguono senza sosta i test rapidi diagnostici messi a disposizione da Comunità Incontro Onlus ad Amelia, in provincia di Terni, alla popolazione più esposta al rischio contagio come artigiani, commercianti, bancari, impiegati pubblici e delle poste, i quali svolgono attività a stretto contatto con il pubblico.

La campagna si svolge in collaborazione con il Comune di Amelia e il distretto sanitario locale della Usl Umbria 2 e prevede la somministrazione di 1000 test rapidi diagnostici, tra test sierologici e tamponi antigenici. I test sono in corso di svolgimento presso il parcheggio di Molino Silla, in modalità drive-in, e coloro i quali appartengono al target indicato, possono scaricare il modulo, compilarlo e successivamente contattare la segreteria della Comunità ai numeri 0744 977201 – 0744 977208 per prenotare un appuntamento.

Il servizio è a cura del personale sanitario e infermieristico della Comunità Incontro. Una volta effettuato il test, l’elenco delle persone che prendono parte allo screening, qualunque sia l’esito verrà trasmesso alle autorità competenti per il relativo tracciamento

