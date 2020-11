Nocera Umbra, va in giro su un motorino rubato e non ha la patente: denuncia e maxi multa

25 novembre 2020 a

I carabinieri della stazione di Nocera Umbra durante un servizio di controllo hanno fermato un 20enne che circolava alla guida di un ciclomotore privo di targa. I militari grazie ad ulteriori accertamenti hanno scoperto che il numero di identificazione del telaio era stato manomesso, tanto da risultare illeggibile, evidentemente allo scopo di celarne la provenienza illecita. Il giovane è risultato privo di patente di guida per il veicolo. I carabinieri lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto per ricettazione e gli hanno elevato una multa di 5.110 euro. Decisamente una giornata che non dimenticherà molto facilmente.

