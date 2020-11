Città di Castello, incidente nella rotatoria: con la bicicletta contro un'auto, 75enne trasportata in ospedale

25 novembre 2020 a

A Città di Castello all’interno della rotatoria stradale tra viale Diaz, via De Cesare e via Lapi, si è verificato lo scontro tra una ciclista di 75 anni che è andata a sbattere contro una Toyota Aygo guidata da una donna di 77 anni, entrambi residenti a Città di Castello. Sul posto un equipaggio del 118 dell’ospedale tifernate e una pattuglia della polizia municipale. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma la donna in sella alla bici per le lesioni riportate nell’impatto e per la conseguente caduta è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso. Problemi per lo scorrimento del traffico durante i rilievi.

