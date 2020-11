Umbria, mamma di due bambini costretta a subire le violenze del compagno

25 novembre 2020 a

C’è anche la storia di una mamma sottoposta a botte e costrizioni tra le tante raccolte dagli agenti della polizia di Stato, uomini e donne che ogni giorno combattono anche attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione la violenza di genere. Questa madre di due bambini piccoli è finita in ospedale, a Perugia, vittima della violenza domestica. I poliziotti sono riusciti a trovarle una sistemazione in una struttura idonea, insieme ai bambini mentre il compagno è stato segnalato all’autorità competente. Il Covid, purtroppo, non ha fermato la violenza contro le donne: quest’anno, le richieste di aiuto presso il 113 hanno registrato un numero pressochè uguale a quelle pervenute nello stesso periodo del 2019 (329 nel 2019 in provincia di Perugia e 100 in quella di Terni, 338 nel 2020 e 84 in quella di Terni). Fenomeno assolutamente trasversale, che ha interessato tutte le fasce d’età, non soltanto italiani, ma anche stranieri, così come si rileva un incremento nelle coppie di diversa etnia per motivi spesso legali a differenti background culturali. Oggi, 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, arriva la nuova edizione dell’opuscolo “Questo non è amore..” realizzato dalla polizia di Stato per divulgare ed informare con la narrazione di storie di vita vissuta e fungere da stimolo affinchè tutte le donne vittime di violenza possano finalmente chiedere aiuto e denunciare.

