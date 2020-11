Concorsopoli in Umbria, 4 operatori sanitari testimoniano per Duca: "Selezioni per assicurare il servizio"

Ale.Ant. 25 novembre 2020 a

a

a

Un dirigente medico, due amministrativi e un dirigente infermieristico hanno testimoniato ieri in tribunale chiamati dalla difesa dell’ex direttore generale dell’azienda ospedaliera di Perugia, Emilio Duca, difeso da Francesco Falcinelli. Duca è a processo con abbreviato nel giudizio immediato nato dalla custodia cautelare per l’inchiesta Concorsopoli. Rivelazioni di segreti d’ufficio e falso i reati contestati. L’ex direttore amministrativo Maurizio Valorosi, rappresentato da Francesco Crisi, aveva ottenuto il patteggiamento. I quattro dipendenti dell’azienda ospedaliera hanno spiegato che le stabilizzazioni e i concorsi avviati da Duca erano finalizzati alla stabilizzazione del personale per fini assistenziali, onde non creare “scoperture” nelle prestazioni erogate. Non quindi per finalità illecite.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.