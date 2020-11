Umbria, bidella esclusa dalle selezioni di stabilizzazione: Tar avvia accertamenti su atti Ministero e Ufficio scolastico

Ale.Ant. 25 novembre 2020 a

a

a

Bidella esclusa dalle selezioni di stabilizzazione (provincia di Terni) per via dei requisiti non corrispondenti a quelli richiesti, il Tar dell'Umbria avvia accertamenti e chiede conto a Ministero e Ufficio scolastico. La lavoratrice aveva dichiarato di aver svolto almeno dieci anni di servizio nelle scuole. Non così per le amministrazioni, che però ora devono riferire al Tar “ in ordine alla rilevata necessità che il suddetto requisito di ammissione faccia esclusivo riferimento ai soli servizi svolti in qualità di lavoratore socialmente utile” del requisito in questione e “a che titolo la ricorrente abbia svolto le mansioni di pulizia presso gli istituti scolastici indicati dal datore di lavoro”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.