Covid in Umbria, sempre più famiglie vivono con reddito o pensione di cittadinanza

25 novembre 2020 a

a

a

Sono 13.281 i nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza, secondo i dati Inps aggiornati all’11 novembre. Tremila in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno quando le famiglie che avevano ottenuto la misura erano state 10.116. Attualmente, il numero delle persone coinvolte è di 30.892 mentre l’importo mensile assegnato è di 522 euro e qualche spicciolo. Per quanto riguarda la pensione di cittadinanza, i nuclei che percepiscono la misura sono 1.769, lo scorso anno erano 1.686. Il numero delle persone interessate, invece, era di 1.901 ed ora è salito a 1.994. In questo caso la differenza tra un anno e l’altro è molto meno marcata. L’importo medio mensile per la pensione di cittadinanza è di 242 euro.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.