Matrimonio a prima vista 2020, Andrea Ghiselli: "Perché è finita con Sitara, liti di martedì notte dopo la trasmissione tv" (spoiler)

Nella seconda puntata speciale di Real Time il racconto del giovane pesarese sulla fine del rapporto con l'ex moglie di Gianluca

Andrea Ghiselli non sta più con Sitara Rapisarda e spiega perché è finito l'amore. Nella seconda puntata speciale di Matrimonio a prima vista Italia 2020 che da oggi martedì 24 novembre 2020 è disponibile sulla piattaforma Dplay plus per gli abbonati, dal titolo "Tutta la verità" e che successivamente verrà messa in onda dal canale Real Time, il ristoratore di Pesaro racconta, insieme a Sitara, che cosa è successo. Abbiamo visto l'episodio e qui raccontiamo cosa ha detto Andrea Ghiselli, ex marito di Nicole Soria, mentre Sitara è la ex moglie di Gianluca.

Davanti ai tre esperti del docureality, con Sitara al suo fianco, Andrea spiega: "Io e Sitara non stiamo più insieme, è stata una relazione bella e intensa. io non sono riuscito a gestire il fatto del programma. Le litigate con Sitara avvenivano il martedì notte dopo la trasmissione tv (matrimonio a prima vista ndr) che andava in onda. Me ne prendo in gran parte la colpa, so che l'ho delusa. La vedo come amica e non come 'morosa'. Lei mi criticava sempre per ciò che facevo ed ero nel programma.. Abbiamo sempre un bel rapporto dopo la fine della relazione."

Sostanzialmente Sitara gli rimproverava che in tv era una persona diversa da quella che ha conosciuto, di cambiare a seconda dell'ambiente che lo circonda. Le liti continuavano il mercoledì, racconta l'ex coppia.

