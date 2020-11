Matrimonio a prima vista 2020, Nicole Soria: "Sono fidanzata, sto con una persona d'oro". Annuncio dopo il divorzio da Andrea (spoiler)

L'annuncio dell'ex moglie del ristoratore pesarese nella puntata speciale "Tutta la verità" non ancora trasmessa da Real Time

Matrimonio a prima vista Italia 2020, Real Time trasmetterà un'altra puntata speciale del docureality dopo quella in onda stasera, martedì 24 novembre, in prima serata tv (si intitola "E poi...").

Matrimonio a prima vista 2020, quattro fedi riconsegnate. Andrea e Sitara insieme ma per poco. “E poi” stasera in tv 24 novembre: spoiler

Il nuovo episodio dell'esperimento sociale, si intitola "Tutta la verità" e vede un chiarimento fra le coppie (tutte si sono lasciate, Andrea si era messo con Sitara ma non è durata). L'episodio è da oggi disponibile sulla piattaforma Dplay plus per gli abbonati e poi verrà trasmesso da Real Time. Lo abbiamo visto in anteprima e c'è anche l'annuncio del fidanzamento di Nicole Soria, ex moglie di Andrea Ghiselli, il ristoratore di Pesaro. La ragazza milanese compare da sola, davanti ai tre esperti, nel finale della trasmissione. E' lei stessa, Nicole, ad ammettere di avere una storia, sollecitata dagli esperti: "E' una reazione freschissima, è super recente e non me la sento di sbilanciarmi. E' una persona con la "p" maiuscola, una persona d'oro. Ci stiamo conoscendo, è una relazione seria - dice Nicole - che mi rende molto felice e questa storia cerco di tutelarla, proteggerla. Una relazione bella e pulita."

