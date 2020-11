Covid in Umbria, 218 nuovi positivi e 10 morti. Calano i ricoveri, crolla (4,68%) il tasso dei contagi sui tamponi effettuati

Ale.Ant 24 novembre 2020 a

a

a

Sono 218 i nuovi casi positivi in Umbria nelle ultime 24 ore. Sono 4653 i tamponi effettuati nello stesso lasso di tempo. E' il dato aggiornato al mattino di martedì 24 novembre nel bollettino della Regione. I nuovi guariti sono 494. I morti sono 10. Gli attualmente positivi scendono di 286 unità, collocandosi a 10.197. I ricoveri sono i calo: -9 pazienti Covid ricoverati negli ospedali umbri. Attualmente i posti occupati da contagiati sono 442. Di questi sono 72 gli infetti in rianimazione. Dato il calo di sei unità. Nell'ultimo giorno sono calati di 232 i soggetti in isolamento. I tamponi totali effettuati sono 395.479. Il tasso di positivi sui tamponi effettuati crolla al 4,68%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.