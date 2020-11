Droga, a Perugia spacciatore inseguito dai carabinieri butta dalla finestra del bagno 2 kg e 250 grammi di cocaina: arrestato

24 novembre 2020 a

Butta dalla finestra del bagno due chili e 250 grammi di cocaina per non farsi arrestare, ma i carabinieri recuperano lo stupefacente e lo ammanettano.

I militari della Stazione di Ponte San Giovanni diretti da Mirko Fringuello nel pomeriggio di lunedì 23 novembre durante un servizio perlustrativo, hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 22enne di origini albanesi, residente nella provincia di Milano, con precedenti di polizia. In zona Ponte Valleceppi, la pattuglia dell’Arma ha notato un’insolita manovra di un’autovettura Volkswagen “Golf”, condotta dall'uomo, il quale, alla vista dei militari, ha immediatamente accelerato la marcia e compiuto svolte repentine per le vie adiacenti, "con l’evidente finalità di eludere un eventuale controllo", fanno sapere i carabinieri nella ricostruzione della vicenda. Insospettiti da questo comportamento, i militari hanno intrapreso il pedinamento, reso però difficoltoso dal traffico cittadino; a un certo punto il conducente della “Golf”, resosi conto di essere alle strette, ha abbandonato il veicolo (rimasto acceso e con le chiavi inserite) e, di corsa, ha fatto ingresso all’interno di un’abitazione condominiale, portando con sé due apparenti “pacchi” colorati. Al che, i militari operanti, unitamente ad altre pattuglie nel frattempo intervenute in ausilio, si sono recati nel citato appartamento, abitato da connazionali del giovane che, nell’estremo tentativo non farsi prendere con la droga, aveva gettato dalla finestra del bagno il “materiale” trasportato. Individuati e recuperati dai Carabinieri, i due pacchi sono risultati essere due grossi panetti di cocaina, per un peso complessivo pari a 2,250 kg. circa. Inoltre, la successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso il rinvenimento di tre telefoni cellulari e della somma contante di euro 2.530,00, ritenuta possibile provento dello spaccio. Lo stupefacente il denaro e i reperti sono stati sottoposti a sequestro.

L'uomo arrestato è stato portato nel carcere di Capanne.

