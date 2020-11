Covid, l'Umbria resta in zona arancione, il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza. Restrizioni prorogate fino al 3 dicembre

Ale.Ant. 24 novembre 2020 a

L'Umbria resta in zona arancione. Prorogati i divieti, tra cui l'impossibilità uscire e entrare dalla regione di spostarsi tra comuni se non per motivi di necessità, salute e lavoro. Chiusura dei centri commerciali il sabato e la domenica. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato la nuova ordinanza che rinnova le misure restrittive delle zone arancioni in vigore nella Provincia autonoma di Bolzano e nelle Regioni Basilicata, Liguria e appunto Umbria. L'ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. In Umbria restano in vigore anche la chiusura delle scuole medie e di tutti gli esercizi commerciali anche di vicinato la domenica, restrizioni aggiuntive previste da due ordinanze regionali.

