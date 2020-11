Umbria, muore a 29 anni nell'auto finita fuori strada. Tragedia a Ponte San Giovanni

24 novembre 2020 a

Un ragazzo di 29 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato a Ponte San Giovanni, Perugia, nella serata di lunedì 23 novembre. Il giovane stava rientrando a casa quando, lungo la strada dei Loggi, ha perso il controllo della sua Audi ed è finito con l'auto fuori strada. A far scattare l'allarme è stato un passante. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale oltre a vigili del fuoco e ambulanza del 118. Purtroppo all'arrivo dei soccorritori il giovane era già privo di vita. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. L'esatta dinamica è ancora al vaglio.

