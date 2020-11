In auto durante le ore del coprifuoco e senza patente, scatta la maxi multa: 6mila euro

Paolo Puletti 24 novembre 2020 a

Al volante in pieno coprifuoco e senza patente. Non ha mai conseguito il documento per guidare ed è stato sorpreso al volante in un orario vietato, oltre le 22. La polizia ha elevato tre diverse sanzioni amministrative nei confronti di un cittadino straniero per un totale di 6.000 euro. Una volante del commissariato di Città di Castello durante il servizio di controllo del territorio, ha intercettato un’autovettura che stava percorrendo le vie della città a velocità elevata. Gli operatori hanno inseguito il mezzo e lo hanno fermato. Durante il controllo l'uomo al volante è risultato un cittadino extracomunitario regolare sul territorio nazionale, che però non ha mai conseguito la patente. Pertanto gli agenti hanno proceduto al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e hanno elevato tre sanzioni amministrative. L’uomo è stato multato anche per non avere saputo dare giustificazioni riguardo alla presenza in strada oltre le ore 22, orario in cui scatta il coprifuoco come previsto dalla normativa vigente in materia di contrasto all'emergenza Covid 19, il tutto per un totale di 6.000 euro.

