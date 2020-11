Gubbio, gli affreschi di Ottaviano Nelli tornano a casa: investimento del Comune da 60.000 euro

24 novembre 2020 a

C’è l’accordo tra le parti e si attende il placet formale del Ministero dei Beni Culturali, che plaude a un’operazione virtuosa di rimpatrio, per il rientro a Gubbio degli affreschi di Ottaviano Nelli attualmente parte della collezione Cagnola a Gazzada, Varese, ma provenienti da Palazzo Beni. Il sindaco Stirati parla di “un’operazione di straordinario valore, portata a termine con un lavoro di squadra condotto da me, dall’assessore alla Cultura Oderisi Nello Fiorucci e dell’assessore al Bilancio Giordano Mancini. Con questo rimpatrio un ente pubblico, ossia il nostro Comune, recupera un bene culturale, lo restituisce al suo luogo naturale e lo ricolloca nella città di appartenenza. A fronte di tante nefandezze avvenute nel settore, che hanno spogliato il nostro Paese e sottratto molti, troppi beni ai loro luoghi di appartenenza, oggi Gubbio, con un investimento di 60mila euro, compie un’operazione virtuosa, recuperando opere d’arte per ricollocarle nel territorio di provenienza”.

Gli affreschi che verranno recuperati necessiteranno di una cura del tutto particolare, al fine di evitare ulteriori perdite di materia pittorica dato il loro stato non buono di conservazione: “Oltre a un importate recupero dal punto di vista artistico - chiude il sindaco - riteniamo che il progetto di rientro rappresenti un’opportunità per risarcire, seppure parzialmente, il patrimonio pittorico eugubino, che nell’Ottocento si è vesto depredato di diverse, significative opere. Stiamo per chiudere un’operazione non di facciata ma molto seria e approfondita, frutto di un approccio ai beni artistico-culturali al quale vogliamo dare continuità, forza e serietà”.

