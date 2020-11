Un uomo di 80 anni alla guida dell'Ape ne investe uno di 85: solo lievi ferite

24 novembre 2020 a

Un incidente stradale, nella serata di ieri, lunedì 23 novembre 2020, ha visto protagonisti un pedone anziano, 85enne, e un uomo di 80 anni, che lo ha investito. E’ accaduto al confine tra i comuni di Assisi e Bastia Umbra, nella zona di via del Guado, a poca distanza dal canile comprensoriale. Per cause in corso di accertamento da parte della municipale agli ordini del comandante Antonio Gentili, l’uomo alla guida dell'Ape ha investito l’85enne. La brutta caduta, il freddo e l’età dell’uomo hanno consigliato di trasportarlo all’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove è arrivato ferito, ma comunque cosciente. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato del commissariato di Assisi, che ha regolamentato la viabilità.

