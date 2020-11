Terni, nuovo centro sportivo a Maratta per tennis e paddle: ok della conferenza dei servizi

Gli impianti sorgeranno su un terreno della Fae di San Gemini, tra il parco Chico Mendes e il vivaio Spazio Verde

Un nuovo centro sportivo in piena regola, a Terni, a dieci minuti di macchina dal centro città, attiguo peraltro ad un altro punto di riferimento per l’estate dei ternani, ovvero il parco Chico Mendes, il “mare di Terni”. Con campi da tennis e, soprattutto, di quello che in questo momento è diventato lo sport del momento, ovvero il paddle. In più una piscina, una palestra funzionale alla preparazione atletica per le discipline di cui sopra, e anche servizi, come un bar e un ristorante.

E’ questo, in estrema sintesi, il progetto che la Fae di San Gemini, azienda leader nel settore dei prefabbricati, ha presentato agli organi preposti per le necessarie autorizzazioni. Non solo di prefabbricati, infatti, si occupa la Fae, il cui titolare è l’imprenditore Luigi Fogliani, visto che come Fae Immobiliare ha deciso di investire in questo progetto da realizzarsi su un terreno di sua proprietà, lungo la Marattana. Che al momento ha le sembianze di un appezzamento agricolo che si trova tra il Chico Mendes, come detto, e il vivaio Spazio Verde.

Il progetto è stato presentato nel luglio 2019 ed ha incassato nei giorni scorsi un primo ok dalla Conferenza dei servizi. Per avere l’autorizzazione all’avvio dei lavori, infatti, serve il parere favorevole di una pluralità di soggetti istituzionali quali Regione, autorità di bacino, Consorzio di bonifica Tevere-Nera, vigili del fuoco, Usl, Asm, Sii, Arpa, polizia locale, oltre ovviamente agli uffici tecnici del Comune di Terni. Ad una prima istanza, nell’agosto dell’anno scorso, erano state richieste alcune modifiche che sono state apportate, come ad esempio, riguardo alla viabilità e alla segnaletica, così come alcune prescrizioni riguardanti la sicurezza idraulica.

Dalla Fae non vengono svelati molti altri particolari sul progetto, se non che per i campi da tennis e paddle verrà chiesta l’affiliazione alla Federtennis, mentre con ogni probabilità della gestione di tutti gli impianti, una volta ultimati, potrebbero interessarsi altri soggetti. In ogni caso, tiene a sottolineare l’azienda di San Gemini, si tratterà di un importante occasione per la città per l’ulteriore sviluppo della pratica sportiva, specie tra i giovani.

